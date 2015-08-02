Влада Туреччини заявила, що не визнає анексію півострова та підтримуватиме кримських татар

Як повідомляє Радіо Свобода, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що для його країни основним пріоритетом у нинішньому становищі України є спокій, добробут і безпека кримських татар.

«Так само, як і сьогодні, в майбутньому ви можете бути впевнені в нашій підтримці. Переконаний, що Всесвітній конгрес, який проходить у єднанні всього кримськотатарського народу на основі цілей миру і безпеки, посилить вашу боротьбу», – звернувся до учасників Всесвітнього конгресу кримських татар президент Туреччини.

За його словами, Туреччина не визнає і не визнаватиме анексію Криму.

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Ердоган запевнив, що для подолання репресій і гноблення, яких зазнає кримськотатарський народ, Туреччина проводить бесіди з усіма сторонами, робить необхідні пропозиції і кроки.

У свою чергу, прем’єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу у зверненні до делегатів Конгресу кримських татар зазначив, що до всіх випробувань кримськотатарського народу додався нелегітимний референдум 2014 року з подальшою незаконною анексією Криму.

«Ми будемо продовжувати намагатися привернути увагу міжнародної спільноти до цієї теми. Сподіваюся, що завдяки цьому конгресу голос кримських татар почують в усьому світі», – заявив прем’єр-міністр Туреччини.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в зверненні до Конгресу наголосив, що Анкара продовжуватиме стежити за ситуацією у Криму, як і раніше, буде протестувати проти репресій на півострові.

У столиці Туреччини Анкарі 1-2 серпня проходить Всесвітній конгрес кримських татар. Захід відбувається не у Криму через репресії російської влади півострова щодо кримських татар.