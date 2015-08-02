Влада Туреччини заявила, що не визнає анексію півострова та підтримуватиме кримських татар
Влада Туреччини обіцяє підтримувати кримських татар.
Як повідомляє Радіо Свобода, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що для його країни основним пріоритетом у нинішньому становищі України є спокій, добробут і безпека кримських татар.
«Так само, як і сьогодні, в майбутньому ви можете бути впевнені в нашій підтримці. Переконаний, що Всесвітній конгрес, який проходить у єднанні всього кримськотатарського народу на основі цілей миру і безпеки, посилить вашу боротьбу», – звернувся до учасників Всесвітнього конгресу кримських татар президент Туреччини.
За його словами, Туреччина не визнає і не визнаватиме анексію Криму.
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Ердоган запевнив, що для подолання репресій і гноблення, яких зазнає кримськотатарський народ, Туреччина проводить бесіди з усіма сторонами, робить необхідні пропозиції і кроки.
У свою чергу, прем’єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу у зверненні до делегатів Конгресу кримських татар зазначив, що до всіх випробувань кримськотатарського народу додався нелегітимний референдум 2014 року з подальшою незаконною анексією Криму.
«Ми будемо продовжувати намагатися привернути увагу міжнародної спільноти до цієї теми. Сподіваюся, що завдяки цьому конгресу голос кримських татар почують в усьому світі», – заявив прем’єр-міністр Туреччини.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в зверненні до Конгресу наголосив, що Анкара продовжуватиме стежити за ситуацією у Криму, як і раніше, буде протестувати проти репресій на півострові.
У столиці Туреччини Анкарі 1-2 серпня проходить Всесвітній конгрес кримських татар. Захід відбувається не у Криму через репресії російської влади півострова щодо кримських татар.