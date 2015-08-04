У Туреччині внаслідок вибуху загинули троє військових, двох поранено

Про це повідомляє "ЄвроПравда" із посиланням на видання Hurriyet Daily News.

Міна вибухнула близько 8 години ранку під час рутинної перевірки на дорозі, що зв'язує провінцію Ширнак і місто Балверен.

За попередніми даними, було вбито трьох членів турецьких сил безпеки, двох поранених вже доправили до місцевої лікарні.

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Турецька влада звинувачує у нападі бойовиків забороненої Робітничої партії Курдистану. Вже розпочата операція з пошуку виконавців теракту. До регіону наразі закрито доступ для журналістів.

Як відомо, Туреччина почала бомбити позиції забороненої Робітничої партії Курдистану на півночі Іраку позаминулої п'ятниці після серії нападів і вбивств працівників поліції, в яких влада звинуватила курдських бойовиків.

Одночасно Туреччина завдає ударів і по позиціях "Ісламської держави".