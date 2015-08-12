Сьогодні виповнюється 15 років з дня трагедії підводного човна "Курськ"

Атомний підводний човен «Курськ» затонув у Баренцевому морі 12 серпня 2000 року. Крейсер брав участь у військово-морських навчаннях. Всі 118 осіб, що знаходилися на борту підводного човна, загинули. Згідно з офіційною версією, причиною загибелі судна став вибух торпеди на борту в ході підготовки до умовної торпедної атаки.

У Росії сьогодні готуються вшанувати пам'ять загиблих моряків. Зокрема, в Мурманській області проведуть божественну літургію і панахиду, у гарнізоні, звідки підводний човен вирушив в останній рейс, відбудеться мітинг. Мітинги пройдуть в гарнізонах підводників Північного флоту в Мурманську.

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Також на Чорноморському флоті в пам'ять про 17 моряків включать корабельні ревуни. А в самому Курську незадовго до роковин на рекламних щитах центральної вулиці розмістили портрети загиблих моряків.