У Кабміні РФ порадили Россільгоспнагляду не обговорювати на публіці свої пропозиції

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу кабміну РФ.

З такою заявою в уряді виступили у зв'язку з пропозицією Россільгоспнагляду розподілити на регіональному рівні обов'язки з контролю за якістю продукції.

«Питання розподілу повноважень та компетенцій не знаходяться в сфері ведення окремих міністерств і відомств. Якщо виникають пропозиції на цей рахунок, їх слід вносити в установленому порядку в уряд, а не обговорювати в публічному просторі», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у Росії з 6 серпняпочав діяти указ про знищення продуктів, що потрапили під російське ембарго. Відповідний документ президент РФ Володимир Путін підписав 29 липня. Нагадаємо, в цілому за 6 серпня було знищено 320 тонн європейських продуктів.