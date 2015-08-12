Експерти при уряді РФ заявили, що продуктове ембарго спровокувало зростання цін

Такий висновок зробили в аналітичному центрі при уряді Росії, передає Бі-бі-сі. На думку російських експертів, без забезпечення внутрішньої конкуренції обидва ці ефекти в довгостроковій перспективі будуть тільки посилюватися.

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Російські аналітики відзначили, що споживчі ціни на всі ключові соціально значущі товари зростали за рік двозначними величинами. У травні середні споживчі ціни на яловичину зросли на 23% порівняно з травнем 2014 року, на свинину - на 22%, сир - на 20%, заморожену рибу - на 38%, моркву - на 39%, яблука - на 37%, на крупи і боби - на 49,2%, наголошується в доповіді.

За оцінками російських експертів, обвал рубля займає до 20% від загального зростання цін, на 80% інфляції ж припадають об'єктивні щорічні фактори.

Автори доповіді також відзначають, що продовольчі санкції стимулювали зростання російського виробництва, проте в даний час його реалізація здійснюється точково.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня в Росії був підписаний наказ про знищення санкционных продуктів харчування. Перша партія продуктів була знищена 6 серпня.