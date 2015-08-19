Британія та Франція посилять заходи безпеки навколо Ла-Маншу

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як зазначає кореспондент Бі-бі-сі, таке рішення приймається у зв'язку з почастішанням випадків нелегального перетину мігрантами з Африки та Азії кордону між двома країнами по тунелю.

За офіційними даними, в липні в Кале в очікуванні можливості потрапити до Британії перебували близько п'яти тисяч біженців, в основному з африканських країн і Близького Сходу.

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Щодня від кількох сотень до кількох тисяч людей намагаються перебратися по Евротоннелю з французького Кале в Британію. Збільшилася кількість біженців пов'язано з конфліктами в Іраку, Сирії та Лівії.

Раніше УНІАН повідомляв, що кількість незаконних мігрантів, які намагалися потрапити в термінал Євротунель у французькому Кале, різко знизилася.