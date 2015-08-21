У Македонії оголосили надзвичайний стан через наплив біженців

Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника міністерства внутрішніх справ країни Іво Котельскі, передає Deutsche Welle.

При цьому він зазначив, що офіційно пункти перетину на кордоні не закрито.

Македонська поліція 20 серпня заблокувала кордон на головній магістралі Скоп'є-Афіни, повідомляє інформагенція dpa. Час від часу правоохоронці пропускають через кордон невеликі групи мігрантів, три тисячі яких перебувають зараз між двома державами.

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Очікується погіршення ситуації з прибуттям на грецьке узбережжя ще більшої кількості біженців. Переважно це мігранти з Сирії та Афганістану, які прагнуть через Македонію та Сербію дістатися Угорщини - країни-члена ЄС.

За минулий місяць було зареєстровано 39 тисяч мігрантів, які перетнули Македонію. Це вдвічі більше, ніж місяцем раніше. За попередній тиждень до островів Греції прибули близько 21 тисячі нових біженців - майже половина від кількості біженців у Греції за весь 2014 рік. З початку 2015 року грецькі чиновники зареєстрували понад 158 тисяч біженців. Більшість із них - втікачі з Сирії.

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Як повідомляв УНІАН, ЄС передасть Македонії 90,5 тис. євро зі своїх гуманітарних фондів для того, щоб впоратися з напливом мігрантів.