Македонія отримає від ЄС 90 тисяч євро на мігрантів

Про це повідомляє агентство META.mk.

Згідно з повідомленням, кошти були виділені Червоному Хресту Македонії, завдяки чому організація зможе надати допомогу близько 4600 осіб в найближчі три місяці.

Фінансова підтримка призначена, насамперед, приймальному пункту, до якого шукачі притулку йдуть у Скоп'є, а також для залізничних станцій на південному та північному кордонах країни.

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"Ця підтримка охоплюватиме основні потреби, такі як первинне медичне забезпечення, водопостачання, харчування, гігієнічні пакети, ковдри, одяг, взуття, дитячі товари", - повідомили в місії ЄС в Скоп'є.

Нагадаємо, Європейська комісія наполягає на обов'язковій системі квот, щоб розділити мігрантів між країнами ЄС, але багато європейських лідерів відкидають таку пропозицію.