До Держдуми внесли законопроект про тест на ВІЛ перед весіллям
До Держдуми внесений законопроект, що зобов'язує охочих вступити в шлюб при подачі заяви в ЗАГС надавати довідку з результатами аналізу на ВІЛ-інфекцію.
Ініціатором законопроекту є депутат Держдуми від Чечні, єдинорос Магомед Селімханов.
На думку автора, результати аналізів повинні надаватися одночасно з подачею заяви.
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Ініціатори законопроекту вважають, що введення такої вимоги до наречених буде сприяти виявленню нових прихованих ВІЛ-інфікованихта своєчасного надання їм необхідної медичної допомоги. Також, як сподіваються автори законопроекту, такі заходи сприятимуть зниженню числа інфікованих новонароджених.
Як зазначив Селімханов, число ВІЛ-інфікованих в першому кварталі 2015 року збільшилося на 10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У серпні з ідеєю введення обов'язкового тестування на ВІЛ перед весіллям підтримала головний державний санітарний лікар Росії Анна Попова.