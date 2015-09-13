Король Саудівської Аравії пообіцяв оприлюднити причини трагедії в Мецці (фотогалерея)

"Ми з'ясуємо причини, а потім розповімо громадянам про результати розслідування", - пообіцяв монарх. За його словами, розслідування події вже почалося.

Саудівський монарх побував в самій мечеті, а після відвідав у лікарні постраждалих в результаті трагедії, повідомляє Російська служба ВВС.

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Голова департаменту цивільної оборони Саудівської Аравії лейтенант Сулейман бін Абдулла аль-Амр вже заявив, що причиною обвалення крана стали штормовий вітер і проливний дощ.

У п'ятницю в Мецці на мечеть Аль-Харам впав будівельний кран. Під час події в мечеті знаходилися сотні мусульман: в Мецці триває підготовка до хаджу – щорічного паломництва мусульман всього світу до розташованим тут святинь. В результаті, за останніми даними, загинуло 107 осіб, більше 200 отримали поранення.