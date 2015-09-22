У США власника компанії з випуску арахісу засудили на 28 років за спалах сальмонельозу
07:12, 22 вересня 2015Світ
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Федеральний суд США засудив колишнього власника компанії Peanut Corporation of America, яка виробляла арахіс, до 28 років тюремного ув'язнення.
Компанія цілий місяць постачала зіпсовані горіхи / forumdaily.com
Про це повідомляє Reuters.
Суд визнав його винним у спалаху сальмонельозу, жертвами якого стали дев'ять осіб.
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Колишній власник Peanut Corporation of America Стюарт Парнелл і його брат Майкл Парнелл були визнані винними в тому, що вони у вересні 2014 року постачали клієнтам зіпсовані горіхи, знаючи, що ті заражені сальмонелою.
Даний інцидент привів компанію до банкрутства.
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