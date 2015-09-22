У США власника компанії з випуску арахісу засудили на 28 років за спалах сальмонельозу

Про це повідомляє Reuters.

Суд визнав його винним у спалаху сальмонельозу, жертвами якого стали дев'ять осіб.

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Колишній власник Peanut Corporation of America Стюарт Парнелл і його брат Майкл Парнелл були визнані винними в тому, що вони у вересні 2014 року постачали клієнтам зіпсовані горіхи, знаючи, що ті заражені сальмонелою.

Даний інцидент привів компанію до банкрутства.