Хорватія попередила, що може теж закрити кордон для біженців

Також він заявив, що можливості Хорватії приймати біженців «повністю наповнені», передає Радіо Свобода.

Після того, як днями свій кордон із Сербією закрила Угорщина, мігранти, які прагнуть через Сербію дістатися до заможних країн Європейського союзу, рушили на Хорватію, щоб добиратися до Німеччини й далі через цю країну, і прибувають туди тисячами.

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Вони проходять повз пункти пропуску через відкритий по суті кордон, де їх відловлює поліція, щоб відправити в табори біженців для реєстрації. Частина вже вирвалася і прямує, за їхніми словами, до Німеччини пішки полями чи вздовж залізниць (а для цього ще треба пройти Словенію й Австрію).

Раніше УНІАН повідомляв, що біженці, які втомилися від очікування автобусів, проривають поліцейські заслони на кордоні Хорватії.