В рефрижераторі на півночі Франції знайшли 31 сирійця
16:46, 02 жовтня 2015Світ
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Усі вижили, незважаючи на температуру нижче +1
REUTERS
Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє французька газета LeFigaro.
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Знахідку виявили на півночі Франції в містечку Гранд-Сінто. Мігранти, серед яких була трирічна дитина, залишилися цілі і неушкоджені, незважаючи на те, що температура у вантажівці була "нижче одного градуса".
Відзначається, що більшість знайдених осіб - сирійці за походженням. Вони не змогли сказати, як довго перебували в рефрижераторі.
Як повідомлялося, раніше в Австрії виявили вантажівку з тілами 71 мігранта, які задихнулися в кузові.
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