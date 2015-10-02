В рефрижераторі на півночі Франції знайшли 31 сирійця

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє французька газета LeFigaro.

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Знахідку виявили на півночі Франції в містечку Гранд-Сінто. Мігранти, серед яких була трирічна дитина, залишилися цілі і неушкоджені, незважаючи на те, що температура у вантажівці була "нижче одного градуса".

Відзначається, що більшість знайдених осіб - сирійці за походженням. Вони не змогли сказати, як довго перебували в рефрижераторі.

Як повідомлялося, раніше в Австрії виявили вантажівку з тілами 71 мігранта, які задихнулися в кузові.