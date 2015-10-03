Рух поїздів під Ла-Маншем зупинили через черговий прорив мігрантів

08:11, 03 жовтня 2015
Світ
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Євротунель тимчасово припинив свою роботу через черговий прорив мігрантів, які спробували великою групою пробратися тунелем в Британію з боку французького порту Кале.

REUTERS

Як повідомив представник компанії-оператора, мігранти діяли злагоджено і швидко прорвалися крізь огородження. Їх було близько сотні.

"Атака явно було добре організована, про це говорить велика кількість мігрантів у цій групі", - цитують інформагентства представника компанії-оператора тунелю, передає Російська служба Бі-бі-сі

Як очікується, тунель не буде функціонувати протягом кількох годин. Британська і французька поліція намагаються змусити мігрантів покинути тунель, однак біженці розосередилися по ньому і ховаються в темряві, що сильно ускладнює пошук.

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За даними французької влади, до початку липня в околицях Кале скупчилося близько трьох тисяч мігрантів, в основному прибули до Франції з Ефіопії, Ерітреї, Судану та Афганістану.

Майже кожну ніч вони намагаються пробратися до Великобританії.

2 серпня Великобританія і Франція закликали інші країни ЄС допомогти їм у подоланні причин міграційної кризи.

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