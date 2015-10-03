Євротунель під Ла-Маншем відновив роботу
17:43, 03 жовтня 2015Світ
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Євротунель під протокою Ла-Манш, що з'єднує Велику Британію і Францію, відновив роботу після масового проникнення мігрантів.
REUTERS
Як пише Європейська правда з посиланням на BBC, хоча тунель відновив роботу, потяги досі курсують із затримками.
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Як повідомляв УНІАН, євротунель тимчасово припинив свою роботу через черговий прорив мігрантів, які спробували великою групою пробратися тунелем в Британію з боку французького порту Кале.
Невідомо, чи було затримано мігрантів, що проникли у тунель.
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