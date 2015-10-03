Євротунель під Ла-Маншем відновив роботу

Як пише Європейська правда з посиланням на BBC, хоча тунель відновив роботу, потяги досі курсують із затримками.

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Як повідомляв УНІАН, євротунель тимчасово припинив свою роботу через черговий прорив мігрантів, які спробували великою групою пробратися тунелем в Британію з боку французького порту Кале.

Невідомо, чи було затримано мігрантів, що проникли у тунель.