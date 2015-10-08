Обама вибачився за авіаудар по госпіталю в Кундузі

Про це заявив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, повідомляє Українська правда з посиланням на ABC News.

За його словами, Обама зателефонував президенту міжнародної гуманітарної медичної організації "Лікарі без кордонів" Джоан Лю, щоб попросити вибачення та висловити співчуття через загибель пацієнтів і співробітників організації.

"Коли ми робимо помилку, ми чесні з цього приводу, ми визнаємо це, ми приносимо свої вибачення, де це необхідно, як зробив президент в цьому випадку Ми реалізуємо зміни, які зроблять менш імовірним повтор таких помилок у майбутньому", - заявив Ернест.

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Ернест зазначив, що Обама також зателефонував президентові Афганістану Ашрафу Гані, щоб "висловити співчуття по безневинних жертвах в цьому інциденті".

Раніше УНІАН повідомляв, що у місті Кундуз на півночі Афганістану під час бомбардування був зруйнований госпіталь міжнародної організації «Лікарі без кордонів».

Президент США Барак Обама пообіцяв провести детальне розслідування обставин авіаудару по шпиталю.

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Як повідомив командувач американськими та міжнародними військами в Афганістані генерал Джон Кемпбелл, авіаудар по лікарні в Афганістані, жертвами якого стали 22 людини, був нанесений на прохання афганських військових. За словами Кемпбелла, американські слідчі встановили, що "афганські військові передали, що потрапили під обстріл противника і попросили американців підтримати їх з повітря".