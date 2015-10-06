Клініку "Лікарів без кордонів" у Кундузі бомбили на прохання афганських військових – генерал армії США

Авіаудар по лікарні в Афганістані, жертвами якого стали 22 людини, був нанесений на прохання афганських військових, повідомив командувач американськими та міжнародними військами в Афганістані генерал Джон Кемпбелл. Його слова цитує "Голос Асмерики".

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Представник армії США розповів, відповідаючи на питання журналістів в Пентагоні, що хотів би змінити свою попередню заяву, згідно з якою удар з повітря було завдано, щоб захистити американських військових, які потрапили під обстріл .

За словами Кемпбелла, американські слідчі встановили, що "афганські військові передали, що потрапили під обстріл противника і попросили американців підтримати їх з повітря".

"Після цього вони попросили нанести авіаудар з метою знищення талібів, в результаті якого випадково постраждали декілька мирних жителів", – пояснив Кемпбелл.

Генерал Кемпбелл відмовився повідомити більш детальну інформацію, заявивши, що розслідування інциденту триває, і попередній звіт повинен бути готовий у найближчі кілька днів.

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У той же час міністр оборони США Ештон Картер обіцяв, що розслідування буде всебічним і прозорим.

Нагадаємо, ВПС США бомбили лікарню, що належить міжнародній гуманітарній організації "Лікарі без кордонів", де лікували тих, хто отримав поранення за останні кілька днів у боях за Кундуз на півночі Афганістану. Загинули 12 співробітників лікарні і 10 пацієнтів, у тому числі троє дітей.

У свою чергу "Лікарі без кордонів" вважають авіаудар військовим злочином. Почувши заяву Кемпбелла, представники організації виступили з такою заявою: "Факт є факт: ці бомби скидали американці. США розбомбили величезну лікарню, повну поранених пацієнтів і співробітників організації "Лікарі без кордонів". Цьому жахливому нападу немає виправдання".