Іран спростував повідомлення про падіння російських ракет на своїй території - ЗМІ

Про це повідомляє у п'ятницю, 9 жовтня, "Дождь" з посиланням на агентство FARS.

За словами співрозмовника видання в іранському оборонному відомстві, інформація про падіння ракет в Ірані є актом психологічної війни.

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Раніше Міноборони Росії також спростувало інформацію, що ракети з Каспійського моря не долетіли до цілей у Сирії і впали на території Ірану.

«Яким би не був неприємним і "несподіваним" для наших колег у Пентагоні і Ленглі вчорашній удар високоточною зброєю по інфраструктурі ІДІЛ у Сирії, - все-таки всі запущені з кораблів ракети досягли своїх цілей», - заявив представник відомства Ігор Конашенков.