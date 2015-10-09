Іран спростував повідомлення про падіння російських ракет на своїй території - ЗМІ
12:46, 09 жовтня 2015Світ
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Джерело в Міноборони Ірану спростувало інформацію про падіння російських крилатих ракет на своїй території виданню Sputnik.
Корабельна група РФ в акваторії Каспійського моря / Скріншот
Про це повідомляє у п'ятницю, 9 жовтня, "Дождь" з посиланням на агентство FARS.
За словами співрозмовника видання в іранському оборонному відомстві, інформація про падіння ракет в Ірані є актом психологічної війни.
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Раніше Міноборони Росії також спростувало інформацію, що ракети з Каспійського моря не долетіли до цілей у Сирії і впали на території Ірану.
«Яким би не був неприємним і "несподіваним" для наших колег у Пентагоні і Ленглі вчорашній удар високоточною зброєю по інфраструктурі ІДІЛ у Сирії, - все-таки всі запущені з кораблів ракети досягли своїх цілей», - заявив представник відомства Ігор Конашенков.
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