Російські бомбардувальники за добу знищили 60 об'єктів ІДІЛ у Сирії

16:47, 09 жовтня 2015
Світ
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Російські літаки вразили 60 об'єктів бойовиків «Ісламської держави» у Сирії за добу.

stat.mil.ru

Про це заявив заступник начальника Генштабу ЗС Росії генерал-лейтенант Ігор Макушев, РІА «Новости».

За його словами, було зроблено 67 вильотів.

«За минулу добу з авіабази «Хмеймім» зроблено 67 бойових вильотів. Літаки Су-34М, Су-25СМ завдали поразки 60 об'єктів терористів», - сказав Макушев.

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Як повідомляв УНІАН, армія президента Сирії Башара Асада і сили Російської Федерації за сьогоднішній день знищили більше 50 бойовиків на території Сирії.

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