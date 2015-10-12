Путін зустрівся з міністром оборони Саудівської Аравії через ситуацію в Сирії

Москва сподівається, що цей діалог стимулюватиме співпрацю двох країн у Сирії, передає Радіо Свобода

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив після зустрічі Путіна з керівником оборонного відомства Саудівської Аравії, що обидві країни готові співпрацювати задля розв’язання конфлікту в Сирії та упередити небезпеку створення «терористичного халіфату».

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Як повідомлялося, Росія 30 вересня запустила кампанію повітряних ударів по позиціях озброєних опонентів підтримуваного Москвою президента Сирії Башара Асада.

Американські високопосадовці та регіональні противники Асада, серед яких одну з провідних ролей відіграє Саудівська Аравія, стверджують, що російська авіація бомбить не тільки радикальне угруповання «Ісламська держава», а й помірніших опонентів сирійського режиму.

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І США, і Саудівська Аравія вважають, що Асад не може мати владу в Сирії після завершення конфлікту, Росія відкидає таку позицію.