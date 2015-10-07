У Росії вважають, що США часто наносять авіаудари не по позиціях бойовиків ІД

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Так, на закуску, нагадаємо, що американські та інші ВПС вже рік наносять удари. Так ось у нас є підстави вважати, що вони далеко не завжди, а точніше, дуже часто, б'ють не по терористичних цілях», - сказав він.

Дана заява Конашенков зробив, коментуючи повідомлення США про удари російських ВКЗ у Сирії по цілях, не належить «Ісламському державі».

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«Це не так. Ми б'ємо тільки по терористах... Це, на жаль, голослівні твердження. Ми завжди говоримо конкретно куди, коли і чим б'ємо. А американські політики, як в даному випадку, свої слова нічим не підтверджують»,- додав генерал.

З 30 вересня російська авіація завдає ударів по Сирії - як по районах, де закріпилися бойовики "Ісламської держави", так і по територіях, які утримують повстанці, що воюють проти Асада. За словами Сергія Шойгу, за час операції авіація знищила 19 пунктів управління "Ісламської держави", 12 складів із зброєю і 71 одиницю бронетехніки. Як розповів російський міністр, сьогодні бойові вильоти здійснюють 23 літака. Примітно, що про притягнення кораблів до військової операції раніше не повідомлялося.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу підкреслив, що перемогти "Ісламська держава" без підтримки США і Туреччини неможливо.