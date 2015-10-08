У Держдепі США переплутали Росію і Сирію говорячи про необхідність зміни влади

Офіційний представник Державного департаменту США Джон Кірбі на щоденному брифінгу для журналістів переплутав Росію з Сирією, передають РИА Новости.

"Військова операція проти ІД продовжиться і слабшати не буде. Але що важливо — в Росії повинен відбутися перехід влади від Асада", - сказав Кірбі.

На здивовані репліки журналістів Кірбі відреагував питанням: "А що я сказав?".

Після того, як плутанина роз'яснилася, Кірбі розсміявся і попросив зазначити, що це була лише обмовка.

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Як повідомляв УНІАН, глава МЗС Великобританії Філіп Хаммонд допустив, що президент Сирії Башар Асад може протягом декількох місяців залишатися "номінальним лідером" країни.