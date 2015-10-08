У Держдепі США переплутали Росію і Сирію говорячи про необхідність зміни влади
Представник Державного департаменту США Джон Кірбі обмовився і заявив, що "російський президент Башар Асад повинен піти зі своєї посади". При цьому він одразу вибачився зазначивши, що це була обмовка.
Офіційний представник Державного департаменту США Джон Кірбі на щоденному брифінгу для журналістів переплутав Росію з Сирією, передають РИА Новости.
"Військова операція проти ІД продовжиться і слабшати не буде. Але що важливо — в Росії повинен відбутися перехід влади від Асада", - сказав Кірбі.
На здивовані репліки журналістів Кірбі відреагував питанням: "А що я сказав?".
Після того, як плутанина роз'яснилася, Кірбі розсміявся і попросив зазначити, що це була лише обмовка.
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Як повідомляв УНІАН, глава МЗС Великобританії Філіп Хаммонд допустив, що президент Сирії Башар Асад може протягом декількох місяців залишатися "номінальним лідером" країни.