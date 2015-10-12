У Москві затримали сирійців за підготовку теракту

Про це повідомляє "Московський комсомолець" з посиланням на джерело в слідчих органах.

«Серед десяти затриманих, щонайменше, троє - це вихідці з Сирії», - сказало джерело.

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Група осіб, підозрюваних у підготовці терористичного акту в Москві, була затримана в ході спецоперації НАК в одному з будинків в центрі Москви. Як повідомлялося, потужність знайденого у підозрюваних вибухового пристрою може становити більше 4 кг в тротиловому еквіваленті.