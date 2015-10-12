Франція екстрадує казахстанського банкіра-втікача Аблязова в Росію

Документ про екстрадицію колишнього банкіра в Росію 17 вересня підписав прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс. Минулого тижня Мухтар Аблязов був повідомлений про це рішення. Екс-голова банку має намір оскаржити рішення, повідомляє tengrinews.kz з посиланням на AFP, яке отримало цю інформацію від адвоката Мухтара Аблязова.

Раніше касаційний суд Франції відхилив апеляцію Мухтара Аблязова на рішення про його екстрадицію.

Колишній голова казахстанського БТА-Банку був затриманий на Лазурному березі Франції в липні 2013 року у відповідності з міжнародним ордером. Видачі банкіра-втікача домагалися одночасно Київ, Москва і Астана. У 2009 році в Казахстані щодо нього було висунуто звинувачення у розкраданні коштів у великих розмірах. В Україні, за даними правоохоронних органів, бізнесмен здійснив нелегальні операції на суму $400 млн, а в Росії його звинувачують у фінансових махінаціях на суму близько $5 млрд.

Прокуратура РФ очікує, що вже в цьому році Мухтар Аблязов буде екстрадований до Росії, де вже є санкція на його арешт.