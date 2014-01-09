Французький суд ухвалив екстрадувати банкіра-втікача Аблязова в Україну чи Росію

Про це передає РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Таким чином, суд підтримав вимогу прокуратури, заявлену 12 грудня, екстрадувати Аблязова до однієї з цих країн.

Екс-голова ради директорів БТА Банку громадянин Казахстану Аблязов був затриманий у Франції 31 липня 2013 року на Лазуровому березі. Видачі банкіра добивалися три країни: Росія, Україна і Казахстан, при цьому угоди про екстрадицію між Казахстаном і Францією немає.

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Як повідомлялося, влада Казахстану розшукувала Аблязова за розкрадання 5 млрд доларів із БТА Банку. В лютому 2009 року БТА Банк, який опинився в складній фінансовій ситуації, був націоналізований владою Казахстану, а Аблязов, побоюючись арешту, втік до Лондона.

Пізніше до розшуку Аблязова за різні махінації приєдналися Україна, Росія та Киргизстан.

Водночас, адвокати стверджують, що проблеми Аблязова пов'язані з політичними переслідуваннями його як прихильника і головного спонсора казахстанської опозиції.