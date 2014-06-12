Французький суд призначив дату розгляду запиту України про екстрадицію Мухтара Аблязова

16:33, 12 червня 2014
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Запит влади України і Росії про екстрадицію казахстанського бізнесмена і колишнього міністра Мухтара Аблязова буде розглянуто у Франції 25 вересня.

Мухтар Аблязов отрицает свою вину / фото liter.kz

Цю дату призначив апеляційний суд міста Ліон, де розглядається справа, повідомляє Коммерсант.ru.

У січні французький суд задовольнив запити Києва і Москви про видачу Мухтара Аблязова, визнавши при цьому екстрадицію в Росію пріоритетною. Однак у квітні, в зв'язку з ускладненням ситуації в Україні, дане рішення було скасовано, а справу направлено на повторний розгляд.

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Колишній голова казахстанського БТА-Банку був затриманий на Лазурному березі Франції в липні 2013 року у відповідності з міжнародним ордером. Видачі банкіра-втікача домагаються одночасно Київ, Москва і Астана. У 2009 році в Казахстані щодо нього було висунуто звинувачення у розкраданні коштів у великих розмірах. В Україні, за даними правоохоронних органів, бізнесмен здійснив нелегальні операції на суму $400 млн. А в Росії його звинувачують у фінансових махінаціях на суму близько $5 млрд.

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Після цього він втік і в результаті був оголошений у міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Адвокати Мухтара Аблязова наполягають на тому, що звинувачення проти їхнього клієнта носять політичний характер. Сам підприємець повністю заперечує свою провину.

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