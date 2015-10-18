На Філіппінах евакуйовано 10 тисяч людей через тайфун "Коппу"

Через стихійне лихо владі довелося евакуювати 10 тисяч осіб, повідомляє ТСН.uа з посиланням на Reuters.

"Коппу" став причиною руйнувань житлових будинків, спричинив сильні зливи, які викликали повінь та пошкодження шляхів і ліній електропередач. Повідомлень про постраждалих наразі не надходило", - говориться в повідомленні.

За даними метеорологів, тайфун затримається над Філіппінами протягом трьох днів. Швидкість вітру сягатиме 240 кілометрів на годину. Існує ймовірність обвалення будівель, хвилі на узбережжі можуть сягати висоти трьох метрів.

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У грудні минулого року тайфун "Хагупит", який обрушився на Філіппінський архіпелаг, що забрав життя 18 людей. Тоді постраждали сотні жителів.