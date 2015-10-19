Потік мігрантів паралізував роботу Євротунелю під Ла-Маншем

12:22, 19 жовтня 2015
Світ
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Залізничне сполучення в Євротунелі, що з'єднує Францію та Велику Британію під Ла-Маншем, знову призупинили в обидві сторони через мігрантів, які пробралися у термінал у французькому Кале.

REUTERS

Раніше в жовтні тунель уже призупиняв роботу через нелегалів, що натовпом прорвалися на станцію. Тоді сполучення не працювало впродовж кількох годин, повідомляє ВВС Україна.

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Кількість нелегальних перетинів кордону через Кале знизилася упродовж минулих тижнів через посилені заходи безпеки.

Водночас мігранти продовжують прибувати до французького порту у надії потрапити до Британії. Число людей, що живуть у тимчасових таборах у Кале, зросло вдвічі в останні тижні - до майже 6 тисяч.

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