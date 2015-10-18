Єврокомісія готує план із розселення ще 200 тисяч мігрантів - Financial Times

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

План масштабного розселення мігрантів розглядається як частина угоди з Туреччиною, укладеної за принципом "послуга за послугу". ЄС сподівається переконати Туреччину відігравати велику роль у стримуванні потоків мігрантів в Європу.

За основу плану єврочиновники мають намір взяти схему, запропоновану ООН, яка закликала ЄС до розподілу 200 тис. біженців, що будуть розподіляти безпосередньо з таборів у таких країнах, як Туреччина і Ліван.

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Як зазначає Financial Times, розселення біженців, які перебувають у таборах за межами ЄС, є менш спірним, ніж коли справа стосується мігрантів, які вже прибули до Греції чи Італії.

Так, країни-члени насилу погодили рішення про розподіл 120 тис. мігрантів з Італії, Греції та Угорщини. Водночас схема розселення в ЄС 20 тис. біженців з-за меж ЄС отримала підтримку серед держав-членів. Тоді держави погодилися прийняти 22,5 тис. біженців.

За даними прикордонного агентства ЄС Frontex, з початку року зовнішній кордон Євросоюзу перетнули 710 тис. мігрантів.