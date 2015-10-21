На Філіппінах застрелено китайських дипломатів, поранено генконсула

Як повідомляє CNN, в результаті нападу генеральний консул Китаю на Філіппінах Сун Жунхуа, а також співробітники консульства Хуей Лі і Сунь Шань були доставлені в лікарню, проте двоє останніх у результаті померли.

Повідомляється, що в момент нападу близько 13:30 за місцевим часом дипломати обідали в ресторані.

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За підозрою у злочині затримано китайську пару. Причина, через яку було відкрито вогонь, з'ясовується.

У той же час видання The Straits Times стверджує, що затримано лише жінку.

Китайське посольство в Манілі поки не виступило із заявою з цього приводу.

Як зазначається, Сун Жунхуа був призначений генконсулом Китаю в Себу у вересні.