На Філіппінах застрелено китайських дипломатів, поранено генконсула
21 жовтня у місті Себу на Філіппінах було застрелено двох співробітників диппредставництва Китаю, а генерального консула поранено.
Як повідомляє CNN, в результаті нападу генеральний консул Китаю на Філіппінах Сун Жунхуа, а також співробітники консульства Хуей Лі і Сунь Шань були доставлені в лікарню, проте двоє останніх у результаті померли.
Повідомляється, що в момент нападу близько 13:30 за місцевим часом дипломати обідали в ресторані.
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За підозрою у злочині затримано китайську пару. Причина, через яку було відкрито вогонь, з'ясовується.
У той же час видання The Straits Times стверджує, що затримано лише жінку.
Китайське посольство в Манілі поки не виступило із заявою з цього приводу.
Як зазначається, Сун Жунхуа був призначений генконсулом Китаю в Себу у вересні.