Ведучим 88-ої церемонії вручення премії "Оскар" стане актор Кріс Рок - ЗМІ

Про це йдеться в опублікованому повідомленні кіноакадемії, повідомляє ТАСС.

"Я такий радий бути ведучим церемонії, - зазначив у цьому зв'язку 50-річний актор, який у 2005 році вже вів премію. - Це здорово, що я повернувся".

Церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 28 лютого 2016 року в Лос-Анджелесі.

Читайте такожУ Лос-Анджелесі вручили Оскар 2015 (фото)

Американський актор, комік і кінематографіст Кріс Рок знімався у фільмах "Все або нічого" (The Longest Yard, 2005), "Догма" (Dogma, 1999), "Поліцейський з Беверлі-Хіллз 2" (Beverly Hills Cop II, 1987) і багатьох інших.