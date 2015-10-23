Нападник на шведських школярів був неонацистом - ЗМІ

Як передає "Європейська правда" з посиланням на шведські ЗМІ, нападником виявився Антон Лундін-Петтерссон віком, за даними різних ЗМІ, 20 або 21 року.

Достеменно відомо, що він дотримувався крайньо правих поглядів і висловлював думку про те, що в Швеції стало забагато іммігрантів.

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Також стверджується, що нападник "прославляв Адольфа Гітлера", що стало відомо після обшуків у його помешканні.

Перегляд комп'ютера підозрюваного дозволив з'ясувати, що він також ставив "лайки" в Youtube під фільмами нацистського спрямування.

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Школу, на яку Лундін-Петтерссон здійснив напад, він, швидше за все, також обрав, виходячи з ідеологічних міркувань, бо там навчається багато мігрантів.

При цьому, навіть перебуваючи в школі, нападник не мав агресії до дітей європейського походження. Зокрема, в ЗМІ поширюється фото, яке він зробив у коридорах школи з дівчатами, які вирішили, що той прийшов в масці Дарта Вейдера та з мечем, готуючись до Хеллоуіна.