У Швеції 14 мігрантів четвертий день живуть в автобусі: їм не подобається запропоноване житло

Як повідомляє ТАСС, в минулу неділю автобус міграційного управління привіз 50 переселенців в село Ліма в 40 км від міста Малунг провінції Даларна в центральній Швеції. Чиновники мали намір розмістити біженців в будиночках літнього туристичного табору, однак мігранти відмовилися виходити з транспорту, оскільки, на їх думку, пункт прийому знаходиться далеко від міста.

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Зазначається, що влада вступила з біженцями в переговори, пояснивши, що вибір житла у зв'язку з величезним потоком мігрантів обмежений, і нічого іншого їм запропонувати вони не в змозі. Велика частина переселенців все ж погодилися пройти в будиночки, але 14 осіб продовжують акцію протесту в автобусі.

Власник автобуса, компанія "Вестін", вже звернулася в Службу майнових стягнень з проханням виселити біженців з транспортного засобу. "Ми очікуємо рішення. Ми не знаємо, як багато часу займе його прийняття", - зазначає представник міграційного управління Марія Лефгрен.

За даними управління, кількість мігрантів 9,8-мільйонної Швеції в 2015 році вже склала 105 тисяч осіб. Згідно з оприлюдненим на минулому тижні прогнозом, кількість біженців в королівстві за цей і наступний рік може досягти 360 тисяч осіб.