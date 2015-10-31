У Росії розбився винищувач МіГ-31

Він зник з радарів за 150 кілометрів від аеродрому населеного пункту Ключі, передає РІА Новости.

На пошуки був відправлений патрульний літак Іл-38, екіпаж якого за аварійним радіомаяком виявив пілотів, куполи парашутів і сигнальне багаття.

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"Обидва пілота винищувача МіГ-31, який зазнав аварії, успішно евакуйовані на аеродром Єлізове пошуково-рятувальною службою Східного військового округу, яка прибула до місця приземлення льотчиків відразу ж після покращення погоди у районі пошуку", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Після попереднього обстеження лікарі зробили висновок, що життю пілотів нічого не загрожує.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня в Росії на полігоні "Дубровичі" вертоліт Мі-28 втратив управління і розбився під час авіашоу.

Під час виконання одного з елементів пілотажу один з вертольотів групи «Беркутів» нахилився і став падати. Зіткнувшись із землею, судно загорілося.