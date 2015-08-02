У Росії назвали причину катастрофи Мі-28 під час авіашоу (відео)

Про це заявив головнокомандувач Військово-повітряних сил РФ генерал-полковник Віктор Бондарєв, передає РІА Новости.

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"Сьогодні при виконанні тренувального польоту пілотажної групи "Беркути" в момент розпуску на вертольоті Мі-28 сталася відмова системи управління, спрацювала сигналізація про відмову другої гідросистеми і спрацювала мовна інформація — "Відмова гідросистеми", — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вертоліт Мі-28 втратив керування і розбився на полігоні під час авіашоу .

Під час виконання одного з елементів пілотажу один з вертольотів групи «Беркутів» нахилився і став падати. Зіткнувшись із землею, машина загорілася.