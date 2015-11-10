Росія не погодилася на пропозицію ФБР допомогти в розслідуванні катастрофи А321

03:34, 10 листопада 2015
Світ
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Росія і Єгипет поки не погодилися на пропозицію з боку ФБР про допомогу в розслідуванні катастрофи А321.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в уряді.

Зокрема, Вашингтон запропонував експертно-криміналістичну допомогу та інші нестандартні послуги.

Раніше представник ФБР повідомив РИА Новости, що відомство запропонувало, і як і раніше готове, надавати РФ і Єгипту допомогу в розслідуванні катастрофи російського літака.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Єгипет почав власне розслідування версії, згідно з якою причиною катастрофи лайнера з російськими туристами над Сінаєм 31 жовтня був закладений в нього вибуховий пристрій.

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