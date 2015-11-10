Росія не погодилася на пропозицію ФБР допомогти в розслідуванні катастрофи А321
03:34, 10 листопада 2015Світ
346 0
Росія і Єгипет поки не погодилися на пропозицію з боку ФБР про допомогу в розслідуванні катастрофи А321.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в уряді.
Зокрема, Вашингтон запропонував експертно-криміналістичну допомогу та інші нестандартні послуги.
Раніше представник ФБР повідомив РИА Новости, що відомство запропонувало, і як і раніше готове, надавати РФ і Єгипту допомогу в розслідуванні катастрофи російського літака.
Читайте такожМедведєв про катастрофу А321: Версія теракту зберігається
Раніше УНІАН повідомляв, що Єгипет почав власне розслідування версії, згідно з якою причиною катастрофи лайнера з російськими туристами над Сінаєм 31 жовтня був закладений в нього вибуховий пристрій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter