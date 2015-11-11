ЮНІСЕФ: Ель-Ніньо залишить 11 мільйонів дітей в Африці без їжі

Про це повідомляють в ЮНІСЕФ, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Крім того, юних мешканців сходу та півдня континенту може очікувати сплеск епідемій, кажуть у Дитячому фонді ООН.

За даними Організації, 8,2 млн ефіопів перебувають під загрозою голоду в зв'язку з коливаннями тихоокеанського течії.

Ель-Ніньо вже викликав найгіршу посуху в Ефіопії за 30 років. Крім того, течія може особливо негативно позначитися на Сомалі.

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Згідно ЮНІСЕФ, в Зімбабве найближчої зими гостра нестача їжі може торкнутися 1,5 мільйонів чоловік.

У ПАР відзначається падіж худоби. Крім того, в найбільшому місті країни - Йоганнесбурзі - ввели економію води у зв'язку з рекордною посухою.

На цьому тижні Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що рівень викидів в атмосферу двох основних газів, відповідальних за виникнення парникового ефекту - вуглекислого газу і метану, - досяг у 2014 році рекордно високої позначки.

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За даними Світового Банку, ще 62 мільйони чоловік в Південній Азії можуть до 2030 року опинитися за межею бідності в результаті зниження врожайності, підвищення цін на продовольство і прямого впливу кліматичних змін на здоров'я людей.