Поліція заборонила демонстрації в Парижі і передмістях

Про це повідомляє префектура поліції Парижа в "Твіттері".

Згідно з повідомленням, заборону на проведення демонстрацій в публічних місцях введено в Парижі та оточуючих його департаментах О-де-Сен (92), Сен-Сен-Дені (93) і Валь-де-Марн (94).

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Незабаром після цього повідомлення було оголошено про поширення заборони на департаменти Сена і Марна (77), Івелін (78), Есон (91) і Валь-д'Уаз (95), де розташовані віддалені передмістя Парижа.