Поліція заборонила демонстрації в Парижі і передмістях
13:34, 14 листопада 2015Світ
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Французька поліція у зв'язку з терактами в Парижі заборонила демонстрації в самій столиці і прилеглих до неї департаментах.
REUTERS
Про це повідомляє префектура поліції Парижа в "Твіттері".
Згідно з повідомленням, заборону на проведення демонстрацій в публічних місцях введено в Парижі та оточуючих його департаментах О-де-Сен (92), Сен-Сен-Дені (93) і Валь-де-Марн (94).
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Незабаром після цього повідомлення було оголошено про поширення заборони на департаменти Сена і Марна (77), Івелін (78), Есон (91) і Валь-д'Уаз (95), де розташовані віддалені передмістя Парижа.
IMPORTANT Manifestations sur la voie publique interdites en IDF : Paris et dans les départements 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95
— Préfecture de police (@prefpolice) November 14, 2015
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