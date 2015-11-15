Двом виконавцям терактів у Парижі було від 15 до 18 років - ЗМІ

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на радіостанцію Europe 1.

Як зазначається, про це повідомило джерело, знайоме з результатами судово-медичної експертизи.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада у Парижі була здійснена серія терактів.

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" невідомі захопили заручників.

129 осіб загинули, ще 352 поранено, з них 99 знаходяться в критичному стані.