Вибух петарди в центрі Парижа привів до паніки, деякі ЗМІ повідомляли про перестрілку

Про це повідомляє бельгійський телеканал RTBF з посиланням на правоохоронні органи. Раніше говорилося про те, що на площі, де французи збираються вшанувати пам'ять жертв терактів, пролунали постріли, пише Лента.ру.

У той же час відеокадри з місця подій свідчать про те, що після звуку, схожого на постріл, що перебували на площі людей охопила паніка. Про сплановану евакуацію мова не йшла.

Повідомлення про паніку також підтвердив блогер Ілля Варламов. Він повідомив про паніку на площі Республік, де влаштовано меморіал на честь загиблих у п'ятничних терактів. За словами блогера, на площі говорили про терориста, але причина паніки була незрозуміла. Представники преси на площі лягли на землю, сама площа була оточена поліцією.

Преса лягла pic.twitter.com/l3QCwmMpF3 — Ілля Варламов (@varlamov) 15 листопада 2015

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі і передмісті була здійснена серія терактів: три бойовики підірвали себе поряд зі стадіоном «Стад де Франс», де грали футбольні збірні Франції та Німеччини, ще один — на бульварі Вольтер. Крім того, бойовики влаштували стрілянину в декількох кафе і ресторанах, терористи захопили заручників у концертному залі «Батаклан», двоє з них привели в дію пояси смертника, одного ліквідувала поліція під час штурму.

Відповідальність за теракти взяла на себе організація «Ісламська держава» (діяльність угруповання заборонена на території Росії). Силові структури Франції розшукують причетних до терактів.

Жертвами нападів стали майже 130 осіб, кілька сотень поранено.