Air France змінила курс двох літаків через загрозу вибуху на борту

Авіакомпанія Air France підтвердила, що два літаки, що прямували з американських міст Вашингтон і Лос-Анджелеса до Парижа, були змушені змінити свій курс у зв'язку з "анонімної загрозою, отриманою телефоном після зльоту", передає РИА Новости.

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"В цілях безпеки і здійснення контролю Air France вирішила відповідно з існуючими заходами здійснити посадку двох літаків", - йдеться в заяві компанії.

Раніше повідомлялося, що два літака Air France, що прямували з США в Париж, були змушені змінити курс через загрозу вибуху на борту. За даними телеканалу KSL, лайнер A-380, що слідував рейсом 65 з Лос-Анджелеса до Франції, був перенаправлений в міжнародний аеропорт Солт-Лейк-Сіті після отримання сигналу про ймовірну бомбу.