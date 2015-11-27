У Малі затримали підозрюваних у нападі на готель

Про це повідомили у четвер, 26 листопада, представники влади цієї країни, передає Радіо Свобода.

Імен затриманих наразі не називають. Також не повідомляють про їхню можливу роль у нападах.

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Нагадаємо, вранці 20 листопада група екстремістів захопила 170 гостей і співробітників готелю Radisson Blu у Бамако. Серед заручників було багато іноземців. Більшість заручників були звільнені, проте загинули 20 людей, серед яких шестеро росіян – співробітників авіакомпанії «Волга-Дніпро».

Відповідальність за напад взяло на себе пов’язане з «Аль-Каїдою» екстремістське угруповання «Ам-Мурабітун».