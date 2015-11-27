Нетто-міграція в Британію встановила рекорд в 336 тисяч осіб - ЗМІ

Такі дані навело Національне статистичне бюро країни (ONS), повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Цифра, що відображає різницю між кількістю осіб, що в'їхали в Сполучене Королівство, і числом, що покинули його, виявилася на 82 тисяч більшою, ніж роком раніше.

За словами фахівців, більшість людей, що в'їхали до Британії за рік, прибули на роботу і навчання.

На думку уряду, ці дані говорять про необхідність знизити імміграцію до стійкого рівня.

Канцелярія прем'єр-міністра Кемерона вважає, що розміри нетто-міграції не повинні перевищувати 100 тисяч осіб на рік.

Читайте такожГлава МВС Британії: міграція шкідлива для суспільства

Лідер крайньої правої Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) Найджел Фарадж заявив, що статистичні дані відображають повну нездатність уряду контролювати міграцію. Він закликав британців проголосувати за вихід з Євросоюзу на референдумі 2017 року.

Нетто-міграція з ЄС зросла на 42 тисячі - до 180 тисяч чоловік. Приплив з інших країн до Британії виріс на 36 тисяч - до 201 тисячі чоловік.

Всього в Британію в'їхали 294 тисяч чоловік, дві третини з яких мали визначене місце роботи.

Читайте такожВлада Великобританії висунула умови ЄС - The Telegraph

Число громадян країн ЄС у Британії з липня по вересень становило два мільйони людей.

У загальній кількості 5 тисяч румунів і болгар прибуло до Британії станом на червень. Обмеження на роботу в Британії громадян Румунії та Болгарії були зняті в січні.

Румунія очолює п'ятірку країн, де новоприбулі до Британії особи жили до переїзду. На частку румун припадає 6% британських іммігрантів.

Одночасно МВС оприлюднило інформацію про число бажаючих отримати притулок у Британії. З липня по вересень було подано 10156 заяв. Це найвищий квартальний показник з 2003 року. Він відображає зростання на 64% порівняно з попередніми трьома місяцями.

Читайте такожЦіни на житло у Великобританії встановили новий рекорд

Найбільше заяв надійшло від вихідців з Еритреї (3726), Судану (2842), Ірану (2407) і Сирії (2402).

За рік, що закінчився у вересні, за програмою переміщення вразливих осіб з Сирії до Британії було переселено 162 людини.