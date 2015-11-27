Франція закликала Великобританію приєднатися до боротьби проти ІД в Сирії

Про це Жан-Ів Ле Дріан написав у статті для видання The Guardian.

"Французький уряд зробив досить незвичайний крок висловивши надію, що Королівські повітряні війська будуть пліч-о-пліч із своїми французькими партнерами" брати участь у військових діях в Сирії", - йдеться в повідомленні.

Ле Дріан вважає, що британські військові можуть чинити додатковий тиск на бойовиків ІД.

За словами міністра, британці мають унікальну військову техніку, що дозволить посилити бойові місії коаліції в Сирії.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив про необхідність розширити участь країни у військовій кампанії проти екстремістського угруповання "Ісламська держава" в Сирії.

У свою чергу, парламентарії заявляють, що розширювати авіаудари не варто доти, поки не з'явиться надійна міжнародна стратегія, яка буде припускати реальну можливість знищити "Ісламську державу" і зупинити громадянську війну в Сирії.