"Паризькі" терористи замовили зброю по інтернету з Німеччини - Bild

Про це пише Дождь з посиланням на німецьке видання Bild.

Ґрунтуючись на даних розслідування в Німеччині, газета пише, що за тиждень до нападу терористи замовили чотири автомати у 34-річного продавця на ім'я Саша В. із федеральної землі Баден-Вюртемберг.

За даними Bild, мова йде про дві копії автомата Калашникова китайського виробництва і два автомати "Застава М70" югославського виробництва, які також є клонами АКМ. Зазначається, що саме з цієї зброї нібито велася стрілянина по людях на вулицях Парижа та в концертному залі Bataclan.

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Згідно з повідомленням, Саша В. був затриманий минулого тижня; при обшуку було вилучено 16 одиниць зброї. Припускається, що він продавав самостійно модифіковані автомати через мережу захищених з'єднань «даркнет».