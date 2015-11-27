У Кремлі пояснили, чому Путін не відповідає на дзвінки Ердогана

Путін не бере трубку, так як не бачить готовності Туреччини вибачитися, пояснив він, передає РБК.

Після того, як турецькі ВПС збили російський бомбардувальник СУ-24 президент Туреччини Реджеп Ердоган двічі намагався зв'язатися з російським президентом Володимиром Путіним, розповів сьогодні в ході брифінгу помічник президента Юрій Ушаков.

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Вранці в п'ятницю прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков розповідав лише про один дзвінок Ердогана: за його словами, він дзвонив через 7-8 годин після падіння літака. Ердоган розповів про свій дзвінок у четвер ввечері, раніше глава МЗС Сергій Лавров спроби зв'язку спростовував .

За словами Ушакова, російська сторона поки не збирається відповідати на дзвінки Туреччини. «Ми бачимо неготовність турецької сторони піти на елементарні вибачення у зв'язку з інцидентом з літаком», - пояснив Ушаков, чому Кремль не йде на контакти з Ердоганом.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір країни.

Турецькі військові незабаром опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

25 листопада, в ефірі турецького каналу Fox оприлюднили запис, на якому виразно чутні попередження пілотів F-16 екіпажу російського Су-24 про необхідність змінити курс.

Крім цього, напередодні Анкара оприлюднила зображення радара, на якому видно, що Су-24 таки пролетів над півднем Туреччини, перед тим як був збитий.

У російському Міноборони виклали свою версію інциденту з Су-24 і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака. Згідно з версією РФ, це турецький винищувач нібито порушив повітряний простір Сирії, а не Су-24 вторгся в повітряний простір Туреччини.