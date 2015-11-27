У паризькому аеропорту через підозри в радикальних поглядах звільнили 57 робітників

Про це заявив поліцейський префект Філіп Ріффо, відповідальний за безпеку в паризьких аеропортах "Орлі" та "Руассі", повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

Такі заходи були прийняті після кількох терактів, скоєних в країні протягом поточного року. "З цього числа п'ятеро були відсторонені від роботи після терактів, що відбулися в Парижі 13 листопада", - сказав префект.

Читайте такожВ аеропорту Стамбула затримали вісім ймовірних бойовиків ІДІЛ (фото)

За його словами, будуть перевірені 86 тисяч осіб, які мали доступ в закриті зони. "Починаючи з 5000 співробітників служби безпеки аеропорту. Необхідно перевірити, як люди отримали свій дозвіл", - сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що слідчі встановили особу ще одного терориста з групи, що напала на театр Bataclan в Парижі: це громадянин Франції, який був відомий контррозвідці.