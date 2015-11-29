Прем'єр-міністр Туреччини пообіцяв знайти вбивць курдського адвоката

Голова асоціації адвокатів провінції Діярбакір на південному сході Туреччини Тахір Ельчи був убитий в місті Сур в ході раптово виниклої вуличної перестрілки між поліцією та невстановленими бойовиками. В бою також загинув поліцейський.

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Эльчи неодноразово виступав із закликами до миру між силами безпеки і курдськими сепаратистами. Тим не менше, влада Туреччини звинувачувала його в підтримці забороненої в країні Курдської робочої партії, йому загрожував суд, передає Російська служба ВВС.

Прокурдські організації назвали загибель адвоката "спланованим вбивством".

У Стамбулі відбувся стихійний мітинг протесту проти вбивства Тахіра Ельчи. Турецька поліція застосувала для розгону натовпу протестуючих водомети і сльозогінний газ.