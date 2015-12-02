The New York Times: В "Ісламській державі" почали скорочувати зарплати бойовикам

Про це розповів The New York Times інженер-нафтовик, який вступив в ІД після того, як сирійський уряд перестав платити йому зарплату.

В «Ісламській державі» він заповнював вантажівки сирою нафтою і отримував за це в три рази більше, ніж раніше. Незабаром він розчарувався в організації — за його словами, замість того щоб боротися проти сирійського режиму, ІД тільки краде нафту і витрачає зароблене на джихад. Врешті-решт він прийняв рішення втекти до Туреччини, пише Медуза.

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За даними The New York Times, в «Ісламській державі» почали скорочувати зарплати своїм бойовикам, у захоплених ісламістами регіонах не працюють об'єкти інфраструктури, керівництво терористичного угруповання підвищує побори з жителів підконтрольних територій.

Серед прихильників ІД мало фахівців, необхідних для виконання висококваліфікованої роботи, тому тим небагатьом, хто міг з нею справлятися, зазвичай платили високу зарплату і дозволяли вести себе досить вільно. Приміром, ніякого покарання за викурену сигарету для нафтовика не послідувало, хоча куріння суворо заборонено в ІД.

В іншому фахівцям та їхнім родинам доводиться жити у відповідності з правилами ІД, де немає шкіл та інших соціальних благ. Жінки у деяких поселеннях залишаються повністю без медичної допомоги — відповідно до заведеного в ісламістів порядка, їх можуть лікувати тільки лікарі жіночої статі, яких на всі поселення не вистачає. Про це виданню розповів фармацевт, який залишив захоплену терористичним угрупуванням територію.

Джихадисти обіцяли всім нормальне життя, але не змогли його надати, пояснює колишній співробітник газового підприємства, який втік з Сирії.

«Багато людей тікають. ІД хоче побудувати нове суспільство, але в підсумку вони залишаться одні», — розповідає вчителька, яка виїхала з підконтрольного ісламістам міста. Їй доводилося викладати в підпіллі після того, як в поселення прийшли бойовики. Вона вирішила втекти, коли кількох активістів в місті стратили за порушення встановлених ісламістами порядків.

Жителі районів, захоплених ІД, кажуть, що організація діє скоріше як злочинна банда, а не захисник мусульман, вона підвищує податки та обкладає даниною підприємців і власників магазинів, пише The New York Times.