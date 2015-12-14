Порив вітру повалив кілька вагонів поїзда з мосту в Техасі - ЗМІ

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Kicks105.

Інцидент стався рано вранці в неділю, 13 грудня, в місті Лакін округу Анджеліна. Регіон опинився під владою шквалистого вітру, ламав гілки дерев і валив рекламні щити.

Поїзд, проїжджаючи по мосту над шосейною дорогою, втратив стійкість, і частина потягу перекинулася вниз.

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За повідомленням департаменту транспорту штату, в момент сходу вагони були порожніми. Будь-яких витоків речовин не сталося, постраждалих немає.

Рух по шосе було тимчасово закрито, для ліквідації наслідків інциденту на місце направлені підйомні крани.

Крім небезпеки сильного вітру, влада попередила водіїв про затоплення ряду ділянок.